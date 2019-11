Sensationele Lewandowski leidt Bayern met vier goals in kwartier langs Rode Ster

Leon Goretzka opende in het Rajko Mitić Stadium binnen het kwartier met het hoofd de score en nog voor rust werd de eerste treffer van Lewandowski afgekeurd omdat ploeggenoot Corentin Tolisso hands had gemaakt. Na rust was er vervolgens echter geen houden meer aan voor de Servische defensie. In een kwartier tijd zorgde de Poolse superspits er eigenhandig voor dat de stand op het scorebord van 0-1 veranderde in 0-5. Het was voor Lewandowski alweer het negende doelpunt in deze jaargang van de Champions League en zijn derde hattrick ooit in het miljoenenbal. In 2013 deed hij het namens Borussia Dortmund tegen Real Madrid en vier jaar geleden namens Bayern tegen Dinamo Zagreb. Vlak voor tijd zorgde Tolisso ook nog voor het toetje.