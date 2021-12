Sensationele ontsnapping Dirk van Duijvenbode op WK darts: ‘Anders ga ik er gewoon met 4-0 af’

VideoDirk van Duijvenbode is na een sensationele comeback door naar de laatste zestien op het WK darts in Londen. De 29-jarige Westlander balanceerde op de rand van de afgrond, maar zijn Engelse opponent Ross Smith hield hem in leven. Aubergenius zorgde voor een prachtig herstel door na een 0-3 achterstand vier sets op rij te winnen.

Van Duijvenbode kwam vorig jaar bij zijn tweede WK-deelname al tot de kwartfinales, waarin hij met 5-1 verloor van Gary Anderson. Aubergenius, zoals de bijnaam van de 29-jarige darter uit 's-Gravenzande luidt, had geen problemen met de vroege partij op deze maandag na de kerstbreak.

,,Ik sta normaal gesproken ook om zeven uur op en dat heb ik vandaag weer gedaan, zodat ik lekker rustig naar de partij toe kan leven. Hoe mijn kerst was? Saai, ik ben op mijn hotelkamer geweest en heb iedere dag twee uur getraind", zei Van Duijvenbode, die op een auberginekwekerij werkt. Hij hoeft voorlopig nog niet terug naar het Westland, maar mag gaan proberen zijn prestatie van vorig jaar te gaan evenaren of zelfs verbeteren.

Quote Ik heb natuurlijk geluk dat hij die acht gooit, want anders ga ik er gewoon met 4-0 af hier Dirk van Duijvenbode

Van Duijvenbode was enorm blij en opgelucht voor de camera van RTL7 na zijn waanzinnige comeback. ,,Het ging aanvankelijk voor geen meter. Ik stond op dat podium en het leek wel alsof ik twee ankers op mijn schouderbladen had hangen. ‘Wat ben je nou aan het doen?’ zei ik tegen mezelf. Ik legde veel te veel druk op mezelf, ik was bezig met prijzengeld en dat soort dingen.”

Ook kreeg hij de helpende hand van Smith. ,,Ik heb natuurlijk geluk dat hij die acht gooit, want anders ga ik er gewoon met 4-0 af hier", doelde hij op de misser van Smith, die de grote zestien miste om een wedstrijdpijl te krijgen. ,,Daarna was het gewoon aan mij om te laten zien wat ik kan en dat heb ik gedaan. Het was gewoon gas geven en toen heb ik Ross niet meer gezien.”

In de eerste set kreeg Van Duijvenbode vier kansen op een break, maar die pakte hij niet. Smith won met 3-2 in legs. In het tweede bedrijf probeerde Van Duijvenbode het publiek in Alexandra Palace achter zich te krijgen, maar hij verloor opnieuw met 3-2 en dat wreef Smith er even goed in bij zijn opponent na zijn finish vanaf 120.

In de derde set won Smith opnieuw met 3-2, nadat hij vanaf 36 uitgooide. In de vierde set kwam Van Duijvenbode op een 2-0 voorsprong. Hij kreeg de kans om de set met 3-1 te winnen, maar miste vier pijlen op dubbel 4. Smith gooide vervolgens wel uit. Smith leek de partij met 4-0 te gaan winnen, maar slaagde er niet in om ook de vierde set uit te gooien.

Van Duijvenbode profiteerde dankbaar en won met 3-2, waarmee hij ook eindelijk een set pakte. Dat gaf hem duidelijk vertrouwen, want een kwartier later stond hij al op 3-3 in sets. Hij won vervolgens ook de beslissende zevende set, waarmee hij zijn comeback compleet maakte. In de volgende ronde treft hij Gerwyn Price (Wales) of Kim Huybrechts (België).

Naast Van Duijvenbode zijn er met Vincent van der Voort, Danny Noppert, Martijn Kleermaker en Michael van Gerwen nog vier Nederlanders over op het WK in Londen. De finale is op maandag 3 januari.

