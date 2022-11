Sensationele partij Michael van Gerwen op Grand Slam of darts

Met video Panenka | ‘Jasper Cillessen was de meest logische eerste keuze geweest voor Oranje’

In een nieuwe aflevering van Panenka kijkt Hidde van Warmerdam met Sjoerd Mossou terug op drie bewogen dagen. De heren bespreken de keuze van bondscoach Louis van Gaal om keeper Jasper Cillessen thuis te laten, of het nieuwe shirt van het Nederlands elftal nou oranje of geel is en wat er in vredesnaam met de bal aan de hand is. Ook de Eredivisie (je zou het bijna vergeten) was nog gaande en Cristiano Ronaldo meldde zich op de valreep.

14 november