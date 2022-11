Sensationele Van Barneveld naar kwartfinales Grand Slam of Darts, overmoedige Van Duijvenbode uitgeschakeld

Van Barneveld had woensdag even nodig om warm te lopen tegen de Australiër Simon Whitlock. Hij keek in no-time tegen een achterstand van 5-2 aan, maar Barney knokte zich sensationele terug in de partij. De Hagenaar, die drie keer won in de groepsfase en in een geweldige vorm verkeerde, kwam zelfs op voorsprong (7-6), waarna het tot 8-8 gelijk op ging. Daarna sloeg Van Barneveld hard toe: 10-8.

Van Barneveld neemt het in de kwartfinale op tegen Gerwyn Price, die Danny Noppert uit de laatste acht hield na een magistrale comeback. De nummer 1 van de wereld keek tegen een achterstand van 7-4 aan, maar denderde vervolgens met magistraal spel door: 10-8. ,,Dit hoort erbij", zei Noppert. ,,Het ging niet eens zo heel slecht, maar Pryce speelde erg goed en ik was op beslissende moment slordig.”

Van Barneveld, in 2012 winnaar van de Grand Slam of Darts, verbaasde afgelopen weekend in de groepsfase met een overwinning op Gerwyn Price, de nummer 1 van de wereld. De Nederlander, zelf de mondiale nummer 50, was het toernooi al begonnen met een zege op Dave Chisnall. In de tweede partij van de avond boekte ook Michel Smith een plekje bij de beste acht door een zege (10-8) op Rob Cross.

Van Barneveld was euforisch na zijn eerste kwartfinale sinds 2016 (‘toen schreven we darts nog met sch...’). ,,Ongelooflijk dit. Kennelijk gaat het nooit makkelijk in mijn leven, haha", begon Van Barneveld zijn analyse voor de camera van Viaplay. ,,De eerste legs dacht ik echt: Simon, stop eens even. Hij ging als een speer. Maar na 5-5 heb ik de partij gedicteerd. Ik had natuurlijk soms een engeltje op mijn schouder, maar dat heb ik ook wel afgedwongen.”

Dirk van Duijvenbode uitgeschakeld

Het was niet de avond van Dirk van Duijvenbode. De darter kreeg een flink pak slaag van Joe Cullen: 4-10. De scores lagen dicht bij elkaar (93.47 om 95.46 in het voordeel van Cullen), maar Van Duijvenbode miste vooral zijn dubbels. Nog geen kwart was raak.

Na afloop verscheen hij zwaar teleurgesteld voor de camera's van Viaplay. ,,Ik dacht er te makkelijk over", zei hij. ,,Ik vind Joe een goede speler, maar mijzelf beter. Ik verlies bijna nooit van hem. Dit is mijn eigen schuld.” Aubergenius gooide naar eigen zeggen te gehaast. ,,Maar ik kon dat gevoel niet stoppen. Ik had niet de agressie en het gevoel om het goed te doen. Ik had onterecht te veel zelfvertrouwen. Ongelooflijk stom.”

Jermaine Wattimena en Michael van Gerwen staan morgen in de knock-outfase aan de oche.

