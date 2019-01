Seppi ten koste van favoriet Tsitsipas naar halve finale Sydney

EK Shorttrack Schulting is getergd: ‘Ik wil geen eendags­vlieg zijn’

17:29 Suzanne Schulting maakt in aanloop naar de Europese kampioenschappen shorttrack in Dordrecht van komend weekeinde een gemotiveerde indruk. Misschien zou je het zelfs een beetje getergd kunnen noemen. De 21-jarige Friezin pakte een klein jaar geleden vrij onverwacht olympisch goud op de 1000 meter en zorgde daarmee voor een Nederlandse primeur. Nu, in het eerste grote toernooi sindsdien, wil ze heel graag laten zien dat die titel geen toeval was.