Serdar Gözübüyük fluit duel Manchester City in Duitsland

met video Vroege goals brengen GA Eagles belangrij­ke zege in tumultueu­ze derby met FC Twente

Een onderbreking van liefst een halfuur wegens ongeregeldheden op de tribunes deerde Go Ahead Eagles niet in de derby tegen subtopper FC Twente. Vroege goals van Rommens en Lidberg bleken voldoende om de Tukkers te knakken (2-0). GA Eagles speelde de wedstrijd toen iedereen weer tot rust was gekomen ook vrij koeltjes uit. Een grote stap richting handhaving in de eredivisie.