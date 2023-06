Serena Williams duikt op in Rosmalen, maar ziet zus Venus stranden in eerste ronde

met videoDe bijna 43-jarige Amerikaanse tennislegende Venus Williams speelde vanmiddag voor het eerst een wedstrijd op Nederlandse bodem. En alsof dat niet bijzonder genoeg is, is er nog meer hoog bezoek in Rosmalen. Serena Williams (41), 23-voudig grandslamkampioene, zat namelijk op de tribune om haar zus aan te moedigen.

Desondanks viel het doek voor Venus Williams, tegenwoordig de nummer 702 van de wereld, al in de eerste ronde. De Zwitserse Celine Naef, 202e op de wereldranglijst, was in drie sets te sterk voor de vijfvoudig Wimbledon-kampioene: 3-6, 7-6 (3), 6-2.

Williams begon goed in de eerste set, brak de Zwitserse bij 4-3 en maakte de set af met een lovegame. In de tweede set kwam de Amerikaanse met 4-2 voor, maar ze liet Naef terugkomen en het draaide uit op een tiebreak. Die tiebreak ging met 6-3 naar Naef, die in de derde set doordrukte. In de derde set maakte Williams een uitgebluste indruk en produceerde ze veel onnodige fouten.

Na 2 uur en 18 minuten maakte Naef het af op haar tweede wedstrijdpunt, na opnieuw een reeks fouten van Williams. De voormalig nummer 1 van de wereld kreeg bij het verlaten van het centercourt een staande ovatie.

Zus Serena Williams speelde vorig jaar op de US Open haar laatste wedstrijd. De Amerikaanse veroverde 73 titels en sloeg bijna 100 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar.

Volledig scherm Venus Williams krijgt ondanks het verlies een staande ovatie bij het verlaten van het centercourt. © ANP

Bovengemiddeld druk

Het was dinsdag bovengemiddeld druk op het Autotron. Volgens toernooidirecteur Marcel Hunze heeft de komst van Venus Williams gezorgd voor de verkoop van ongeveer duizend extra kaarten. ‘s Ochtends stonden de toegangswegen richting het park vast. Ook zijn veel media aanwezig in Rosmalen.

,,Het is heel bijzonder om zo’n legende op ons toernooi te hebben”, vertelde Hunze onlangs op deze site. ,,Een paar weken geleden is het contact ontstaan en vorige week kregen we het nieuws dat ze het grasseizoen wilde spelen en een wildcard wilde accepteren. In het verleden heb ik al vaker contact gehad met Venus en Serena of Rosmalen een optie was, maar ze zijn nooit gekomen. Een van de Williams-sisters vastleggen is altijd mijn streven geweest. Beter laat dan nooit.”

Hunze kan zijn hart ophalen, want beide Williams-sisters zijn vandaag aanwezig op zijn toernooi.

Speelschema en uitslagen

Volledig scherm Serena Williams kijkt naar de wedstrijd van haar zus Venus Williams op de tweede dag van het grastoernooi van Rosmalen. © ANP