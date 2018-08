Serena Williams na stroef begin simpel door

De 36-jarige Serena miste deelname aan de US Open vorig jaar omdat ze beviel van een dochter. Bij haar terugkeer op het hardcourt verliep het de afgelopen weken nog niet heel erg soepel. Ze verloor haar partij in de eerste ronde in San José tegen Johnanna Konta, en kwam in Cincinnati ook niet verder dan de tweede ronde.



Ook op Flushing Meadows kwam de Amerikaanse moeizaam uit de startblokken. ,,De eerste set was niet gemakkelijk. Ik moest weer even wennen om terug te zijn hier in New York'', zei Williams na afloop. ,,Toen ik eenmaal mijn draai weer had gevonden, deed ik gelukkig precies waar ik de afgelopen tijd zo hard voor heb getraind.''



In de eerste set wist Linette nog goed bij te blijven , in de tweede was Serena oppermachtig en gaf geen game meer weg. Ze eindigde in stijl met een snoeiharde ace. ,,Het is een geweldig gevoel om terug te zijn in New York'', zei de huidige nummer 26 van de wereld. ,,Ik zit weer op de goede weg, ik voel dat ik steeds beter word.''



Haar zus Venus Williams (38) bereikte ook de tweede ronde, door Svetlana Koeznetsova te verslaan: 6-3 5-7 6-3. Venus won de US Open in 2000 en 2001, Koeznetsova was in 2004 de beste. De 33-jarige Russin mocht dit jaar met een wildcard meedoen. Als Serena in de tweede ronde wint van de Duitse Carina Witthöft en Venus verslaat Camila Giorgi uit Italië, dan komt het in de derde ronde weer tot een 'Sister Act'.



Sloane Stephens, vorig jaar de winnares in New York, begon met een soepele zege op Evgenija Rodina uit Rusland: 6-1 7-5. Topspeelsters als Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Victoria Azarenka en Garbiñe Muguruza lieten zich ook niet verrassen op de openingsdag van de US Open, waar de uitschakeling van nummer 1 van de wereld Simona Halep het grootste nieuws was.