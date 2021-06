Serena Williams staakt in tranen de strijd op Wimbledon

Feyenoord Bijlow krijgt keeper Israëli­sche nationale ploeg als concurrent

20:16 Feyenoord is dicht bij een akkoord met keeper Ofir Marciano. De keeper van de nationale ploeg van Israël moet de strijd aangaan met Justin Bijlow in de Kuip. De 31-jarige doelman keepte de laatste jaren voor Hibernian in Schotland en kan die club transfervrij verlaten.