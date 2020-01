Serena Williams uitgeschakeld na nederlaag tegen Chinese Wang

Australian OpenZevenvoudig kampioen Serena Williams beleefde vrijdag haar vroegste uitschakeling ooit op de Australian Open in veertien jaar. De Amerikaanse verloor zeer verrassend in de derde ronde in drie sets van de Chinese Qiang Wang: 6-4 6-7 en 7-5.

De als 27ste geplaatste Wang, die in de kwartfinale van de US Open nog kansloos van Williams had verloren (6-1 6-0), eindigde daarmee de droom van de 38-jarige Williams om op Melbourne Park haar 24ste Grand Slam-titel binnen te halen. Daarmee zou ze het record van de Australische Margaret Court evenaren.

In de eerste set ging het in eerste instantie gelijk op tussen de twee, maar liep Wang na 4-4 uit naar 6-4. In de tweede set serveerde Wang op 5-4 voor de wedstrijd, maar raakte ze bevangen door nervositeit. Williams, die in Melbourne als achtste was geplaatst, kon daardoor terugkomen in de set én de partij gelijktrekken. Het draaide uit op een tiebreak, die Williams won (7-2).

Een dag voor het Chinese Nieuwjaar was Wang in de derde set de zenuwen wél de baas. De Amerikaanse moest na 2 uur en 41 minuten het hoofd buigen voor de Chinese, toen ze op het derde matchpoint een backhand in het net sloeg.

Wang neemt het zondag in de vierde ronde op tegen Ons Jabeur uit Tunesië. Zij versloeg eerder op de dag een andere voormalige nummer één van de wereld, Caroline Wozniacki. Het was tegelijkertijd het afscheid van de Deense, die twee jaar geleden in Melbourne haar enige Grand Slam won. Na 15 jaar stopt ze met tennis.