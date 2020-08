Serge Gnabry: hoe ook een omweg naar de wereldtop kan leiden

In het Bayern München van tegenwoordig spelen bijna alleen maar multifunctionele spelers. De pijlsnelle goalgetter Serge Gnabry (25) is er een van. Gisteren scoorde hij twee keer in de halve finale van de Champions League. Over een carrière die nog wat moeizaam op gang kwam, maar waar nu toch wel goed de vaart in zit.

Door Nik Kok



Eerst was hij een supertalent dat op jonge leeftijd naar Engeland verhuisde om het daar te maken, daarna was hij de ongeduldige tiener die het maar op een lager niveau probeerde en veel geblesseerd raakte. Om vervolgens gedesillusioneerd terug te keren naar huis en na de middenmoot en de subtop van de Bundesliga terechtkwam bij de beste club van het land om van daaruit definitief de wereld veroveren.



De twee goals voor Bayern München tegen Olympique Lyon in de halve finale van de Champions League zijn een bevestiging van wat de rest van de voetbalwereld al een tijd vermoedt: Serge Gnabry is niet meer op weg naar de wereldtop, hij is er inmiddels beland.

Grap

Van Gnabry zeiden ze vroeger, toen hij in de jeugdopleiding van VfB Stuttgart samenspeelde met Joshua Kimmich en Timo Werner, dat hij een kind was van een beroemde Ivoriaanse ex-international Jean-Hermann Gnabry. Een leuk verhaal wel, maar er klopt niks van. ,,Mijn vader heeft nooit professioneel gevoetbald”, zei Serge er ooit over. ,,Maar we hebben altijd smakelijk om die grap gelachen vroeger.”

Gnabry doet de voetbalwereld wel vaker verbazen. Zoals trainer Tony Pulis van West Bromwich Albion, de club waaraan Arsenal hem uitleende. Hij kwam er bij ‘The Baggies’ niet aan te pas. Te veel geblesseerd, te jong en simpelweg geen goede combinatie. Pulis gunde hem twaalf speelminuten.

Volledig scherm Serge Gnabry. © AFP

Het pad naar de top moest anders lopen. Toen Gnabry vier goals maakte in de spectaculaire 7-2 overwinning van Bayern op Tottenham Hotspur in de Champions League in oktober vorig jaar viel Pulis als analyticus in de studio bijna van zijn stoel van verbazing. Was dit de speler die hij maar niet fit kreeg en zelfs bij de beloften dikwijls moest vervangen?

Ja dus. De voetballiefde vindt hij terug in zijn geboorteland Duitsland, het land ook waar hij definitief voor kiest als ook het nationale team van Ivoorkust naar zijn hand dingt. De beslissing om geen sprinter te worden maar voetballer is dan al een lange tijd gemaakt. Niet per se een makkelijke keuze, als sprinter verliest hij zelden wedstrijden.

Vergelijking met Memphis

De keuze mag dan op Duitsland zijn gevallen, Gnabry vergeet het land van zijn vader - die ooit naar Duitsland kwam om er een taalcursus te volgen maar nooit meer terugkeerde – niet. De vliegensvlugge aanvaller vloog er recent heen, maakte er een film van en steunt maatschappelijke projecten waardoor de vergelijking met Memphis Depay, die hetzelfde deed in Ghana, zich opdringt. Al lijkt Gnabry zachter dan Memphis en minder uitgesproken. In hem zit minder levensleed verborgen. Met het predicaat roldmodel van het nieuwe multiculturele Duitsland heeft hij geen enkele moeite. ,,Ik heb een stem waarnaar jongeren luisteren, dus je moet een voorbeeld stellen.”

Gnabry staat voor urban en modern. Z’n instagram-account is een gelikte catwalk met invloeden uit de Amerikaanse hiphop. Van dreadlockvlechtjes tot gouden kettingen. En van basketballiefde tot ruim bemeten hoodies. Gnabry is veganist en staat een procent van zijn loon af aan maatschappelijke projecten.

Ondertussen maakte hij dit seizoen negen doelpunten in zijn negen Champions League-wedstrijden. Het winnen van dat toernooi lijkt slechts het logische gevolg van een jaargang om van te dromen bij Bayern dat in Gnabry de ideale vervanger heeft gevonden van clublegende Arjen Robben. En de Duitse bondscoach Joachim Löw, die hem al volgde vanaf de Mannschaft sinds zijn Arsenal-tijd, heeft er een vedette bij voor de komende jaren.

Volledig scherm Serge Gnabry viert de 2-0 met Robert Lewandowski (m) en Thomas Müller (l). © AP