Sergiño Dest hit in Spanje: ‘Rock & Roll-back beste Barça-aankoop van laatste jaren’

Door Johan Inan



Had Ajax hem dan wel moeten laten gaan? Nou, gek genoeg gaat het in Amsterdam nauwelijks nog over de voormalige jeugdspeler. Dat heeft alles te maken met de wederopstanding van Mazraoui. De Marokkaan heroverde zijn basisplek in de voorbereiding ten koste van Dest en is sindsdien eveneens bezig aan een ijzersterk seizoen. De van Utrecht gekochte Sean Klaiber toont zich vooralsnog een capabele stand-in bij Ajax.

Noussair Mazraoui (46%) Ondertussen denderde Dest in Hongarije, waar Barcelona - zonder Lionel Messi - de vijfde opeenvolgende groepszege boekte (0-3), weer met succes over de rechterflank. De vleugelverdediger liet zijn aanvalsdrang gepaard gaan met fraaie technische hoogstandjes, feilloze aannames en voorzetten.



Marca zag dan ook een ‘Rock & Roll’-speler. ,,Welke back heeft Barça binnengehaald? Dest is één van de beste aankopen van Barça in de laatste jaren. Sinds Dani Alves vertrok, hadden de Catalanen geen rechtsback als hij in de ploeg. Hij is niet alleen belangrijk in de verdediging, Dest zoekt ook constant de aanval. Bovendien is hij technisch zéér goed onderlegd.”

Quote Niemand is laatste jaren talent zo dicht in de buurt gekomen van Dani Alves Diario Sport Dest zette op 1 oktober zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij Barcelona. Zijn overstap leidde tot de nodige twijfels, aangezien hij bij Ajax genoegen moest nemen met een reserverol achter Noussair Mazraoui, die hij een jaar eerder juist uit de basis had verdrongen. De jonge Amerikaan snoert vooralsnog iedereen de mond.



,,Dest doet meer en meer denken aan Dani Alves”, is ook AS lyrisch over de voormalig Ajacied, die concurrent Sergi Roberto geblesseerd zag afhaken. ,,Aanvallend geweldig. Elke als hij op de helft van Ferencvaros kwam, stichtte hij gevaar. Martin Braithwaite en Antoine Griezmann konden bijna van zijn afgemeten voorzetten profiteren. En met zijn snelheid maakte hij veel potentiële aanvallen van de Hongaren onschadelijk.”

Ook Diario Sport vond het flitsende optreden van Dest in Hongarije reden om hem met de Braziliaan, alom gezien als de beste rechtsback in de clubgeschiedenis van Barcelona, te vergelijken. ,,International van Amerika, maar spelend als een Braziliaan. Niemand is de laatste jaren met zijn offensieve talent zo dicht in de buurt gekomen van Dani Alves. Dest was geweldig.”