Sergio Pérez besluit ijzersterke testweek Red Bull met snelste tijd in Bahrein

Met videoSergio Pérez heeft zich van zijn beste kant laten zien in de afsluitende sessie van de testdagen in Bahrein. De 33-jarige Mexicaan was veruit het snelst en leek daarmee nog maar eens te bevestigen dat Red Bull Racing de te kloppen renstal is richting de start van het Formule 1-seizoen over een week.

Qua rondetijden werd op voorhand verwacht dat de afsluitende middagsessie de meest interessante zou zijn in Sakhir. Onder het kunstlicht wordt op het Bahrain International Circuit over exact een week (16.00 uur Nederlandse tijd) namelijk ook de kwalificatie verreden voor de eerste grand prix van het Formule 1-jaar. Wachten was het dan ook lang op ‘happy hour’, als na zonsondergang vaak de tijden nog wat verder omlaag kunnen.

Anderhalf uur voor het vallen van de vlag was het dan eindelijk zover en werd de P1-tijd van Charles Leclerc eerder op de dag verbeterd. De eerder op harder rubber nog worstelende Lewis Hamilton ging op de zachtst beschikbare bandensoort naar de toptijd, om niet veel later alweer een plekje naar beneden geduwd te worden door Sergio Pérez. De Mexicaan ging sneller op een hardere band, minder positief nieuws voor Mercedes, en was ook nog niet klaar. Pérez trapte de RB19 nog een laatste keer op zijn staart en scherpte met snelste tijden in alle drie de sectoren zijn eigen beste tijd aan: 1.30,305. Daarmee was hij ook de eerste - en enige - die onder de poletijd van Charles Leclerc in 2022 dook (1.30,558).

Zo klokte Pérez de snelste tijd van de testweek

Misschien wel de belangrijkste conclusie van de testdagen is dan ook dat Red Bull Racing het team lijkt te zijn waar iedereen op let richting de seizoensouverture volgende week. De voornaamste concurrenten voor wereldkampioen Max Verstappen en adjudant Checo Pérez? Waarschijnlijk de twee Ferrari-coureurs. Al deed Carlos Sainz in de afsluitende sessie niet echt een gooi naar de snelste tijd. Achter Pérez, Hamilton, Valtteri Bottas die keurig derde stond en teamgenoot Leclerc, nam de Spanjaard genoegen met de vijfde plaats.

De coureur met de meeste rondes achter zijn naam was Alexander Albon. De Britse Thai ging in zijn Williams 136 keer rond op de 5,4 kilometer lange strook asfalt in de woestijn. Een Formule 1-race in Bahrein duurt 57 rondes, dus ook Pérez (133) en Bottas (131) hadden ruim twee grandx prix in de benen - en de nek.

