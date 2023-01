Sergio Pérez gaat concurrentie aan met Max Verstappen: ‘Ik kan meestrijden om de titel’

Pérez eindigde vorig jaar als derde in het kampioenschap. Hij won twee races (Monaco en Singapore), maar was niet opgewassen tegen de dominante Verstappen, die vijftien grands prix won en zijn tweede wereldtitel veroverde. ,,Ik startte heel goed in 2022. Ook al hadden we wat betrouwbaarheidsproblemen in het begin, het zag er veelbelovend uit. Ik deed zeker mee in het kampioenschap”, zegt de 32-jarige Mexicaan op de website van de Formule 1.