Sergio Ramos beantwoordt knipoog Conor McGregor: ‘Altijd welkom bij Real’

VideoConor McGregor was gisteren zo vol van zichzelf na een paar doeltreffende afstandsschoten in zijn tuin dat hij Real Madrid-icoon Sergio Ramos er na diens dreun van vorige week maar eens ‘bij riep’ op Instagram. ‘Wat denk je ervan, Sergio?’ Ramos knipoogde niet veel later terug. ‘Klasse, kerel! Zin in een training bij ons? Je bent altijd welkom.’