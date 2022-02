Servische autoriteiten: positieve coronatests van Novak Djokovic waren legitiem

Magische 21ste titel Nadal vecht zich in meeslepen­de finale voorbij Medvedev en ontstijgt Djokovic en Federer

Rafael Nadal heeft tennishistorie geschreven in Melbourne. Na een vijfsetter tegen Daniil Medvedev (2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5) die even slopend was als meeslepend, is hij alleen de recordhouder met 21 grandslamtitels. De Spanjaard laat Roger Federer en Novak Djokovic in ieder geval voorlopig achter zich. Dik 5 uur duurde de partij.

31 januari