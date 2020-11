Sevilla laat Idrissi dromen van CL-debuut: ‘Hij is een optie voor ons’

De carrière van de 24-jarige Idrissi leest als een jongensboek. Hij kwam uit voor de amateurs van DOSKO, FC Bergen en Halsteren, voordat hij in de jeugdopleiding van NAC en Feyenoord speelde. Via FC Groningen belandde hij vervolgens bij AZ, waarna hij afgelopen zomer een toptransfer maakte naar de Spaanse subtopper Sevilla, afgelopen seizoen de winnaar van de Europa League.

Voor die club (waar ook ex-PSV’ers Luuk de Jong en Karim Rekik én de in Breda geboren en getogen Nemanja Gudelj spelen) maakte hij afgelopen weekend zijn debuut, door kort in te vallen tegen Celta de Vigo. Nu mag hij ook dromen van zijn debuut in het hoofdtoernooi van de Champions League, waarin Sevilla vanavond op bezoek gaat bij FC Krasnodar. ,,Oussama is een nieuwe optie voor ons", zo verwijst trainer Lopetegui naar de blessure die Idrissi eerder had, maar waarvan hij nu is hersteld.