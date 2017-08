Shane Kluivert (9) maakt overstap van Paris Saint-Germain naar FC Barcelona

Patrick Kluivert vertrok in juni als technisch directeur bij Paris Saint-Germain, waar hij slechts een jaar werkzaam was. Hij verhuisde daarop met zijn vrouw Rossana naar Barcelona, waar hij van 1998 tot 2004 actief was als speler. Vader Kluivert is werkzaam als analist en commentator voor de sportzender BeIN Sports España, die gevestigd zijn in de Catalaanse miljoenenstad. FC Barcelona wilde alle bureaucratische aspecten zorgvuldig analyseren om te voldoen aan de FIFA-regelgeving. Door het werk van zijn vader in Barcelona zal de club niet in de problemen komen vanwege het weglokken van een jeugdspeler, wat verboden is door de FIFA. Shane Kluivert treedt binnenkort dus in de voetsporen van zijn vader, die 120 keer scoorde in 255 duels voor FC Barcelona.