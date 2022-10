Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet samen in finale keirin

Podcast | Nando Boers: ‘Spyker in de Formule 1 leek een goed idee, maar was het niet’

In Pitstop is deze week Nando Boers te gast. Hij schreef het boek ‘Geen plek voor kleine jongens’ over het jaar dat Spyker, een Nederlands team, actief was in de Formule 1. In de AD F1 podcast praten Arjan Schouten en Etienne Verhoeff met hem.

