Shapovalov pleit voor één wereldkampioenschap

,,Ik vind de timing bijzonder. Het is een beetje gek om dit toernooi zo kort na de Davis Cup te spelen", zei Shapovalov voorafgaand aan de ATP Cup in Brisbane. ,,Het is een vreemd gevoel om een wereldkampioenschap te spelen en dan een paar weken later al hetzelfde te ervaren. We zullen zien hoe het uitpakt.”



De ATP Cup wordt georganiseerd door de ATP, terwijl de ITF de organisator is van de Davis Cup. ,,Hopelijk kunnen ze tot overeenstemming komen en iets laten gebeuren", aldus de mondiale nummer 15. ,,Het zou geweldig zijn om één groot evenement te hebben en dat heel uniek en speciaal te maken.”



Aan de ATP Cup doen 24 landen mee. Het toernooi wordt van 3 tot en met 12 januari gespeeld in de Australische steden Brisbane, Perth en Sydney. Het prijzengeld bedraagt 13,5 miljoen euro. Het toernooi dient als voorbereiding op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi.