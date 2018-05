'Shaqiri op weg naar Spurs', Sjachtar langer door met 'Zorro'

Assen is start en finish­plaats in Olympia's Tour

8:52 De 66ste editie van Olympia's Tour begint in Assen. Op dinsdag 11 september is in de hoofdstad van Drenthe tevens de finishplaats van de eerste etappe. De etappekoers eindigt zondag 18 september met een rit van Dreumel naar Beneden-Leeuwen.