Shinhama evenaart baanrecord op 500 meter, Ntab zevende

Voor Shinhama was het zijn tweede wereldbekerzege dit seizoen op deze afstand. Hij klom daarmee naar de eerste plaats in het klassement, met een voorsprong van 16 punten op de onttroonde leider Viktor Moesjtakov uit Rusland. Zondag is de tweede en laatste race van dit wereldbekerseizoen



De Canadees Laurent Dubreuil reed zaterdag de tweede tijd (34,416) en de Zuid-Koreaan Kim Joon-ho eindigde als derde, in 34,418. Nederlands kampioen Dai Dai Ntab belandde met 34,61 op de zevende plaats. Kai Verbij moest genoegen nemen met de elfde en voorlaatste plek (34,87). In de algemene rangschikking neemt Ntab de achtste plaats in, met Verbij op de twaalfde positie.