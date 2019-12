‘Shirt Ziyech verkocht? Nee, iemand deed zich voor als mijn vader’

Wiljan Pluim heeft rust en vrolijk­heid in Indonesië

10:11 Wiljan Pluim (30) zit in het pannenkoekrestaurant van zijn broer Martijn in Epe aan een uitsmijter met ham en kaas. De voormalig speler van onder meer Vitesse en PEC Zwolle is even in het land. Maar ook de komende jaren speelt Pluim in Indonesië, bij PSM Makassar.