Short track van City Bike Run prooi voor lange adem

Daarin heersten zowel bij de vrouwen als de mannen, de renners met een lange adem. Kiki van Asselt won bij de vrouwen voor de Nederlandse Lizzy Witlox die ze pas op het laatst afschudde. ,,Die eliminator is toch lastig voor mij als crosscountry renster maar wel gaaf om een keer te doen. In de shortrace ben ik behoudend gestart omdat ik wist dat het lang was en je echt de volle concentratie moest houden. Dat lukte prima”.

Bij de mannen moest Erik Groen in zijn eigen Apeldoorn vooral afrekenen met ploeggenoot Jeroen Boelen en de Duitser Heiko Hog. ,,Ik had vanaf het begin de controle over de race. Ik baalde nog wel dat ik er in de eliminators uit moest. Onterecht, want ik werd vlak voor de finish in de hekken geduwd. Hier op het podium staan maakte het echter weer helemaal goed”, aldus de renner van het Stappenbelt Specialized team.