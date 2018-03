Shorttracker Mark Prinsen uit Wanneperveen wel in WK-selectie

Prinsen pakte op dit onderdeel - de aflossing - in 2015 nog brons met Oranje, maar kreeg eind vorig jaar te horen dat hij niet meeging naar de Olympische Spelen in PyeongChang, Zuid-Korea. In november vorig jaar maakte hij nog deel uit van de Nederlandse relayploeg die zilver haalde op de wereldbeker in Seoul. Daarmee werd het ticket voor de Winterspelen behaald, maar bondscoach Jeroen Otter selecteerde Prinsen niet voor Zuid-Korea.