Shorttrackkoningin Schulting wint met relay vierde gouden plak bij wereldbeker Debrecen

Eerder op de dag liet de Friese niks heel van haar concurrentie op de 1000 meter. De Nederlandse shorttrackster hield in Hongarije in de finale de Koreaanse Choi Min-jeong en Natalia Maliszewska uit Polen achter zich. Xandra Velzeboer eindigde in de finale als vierde. Schulting is dit weekend ongeslagen bij de wereldbekerwedstrijden in het Hongaarse Debrecen.