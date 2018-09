Shorttracklegende Viktor An met pensioen

Als Ahn Hyun-soo won de nu 32 jarige An in 2006 drie keer goud bij de Winterspelen van 2006 in Turijn. In 2014 voegde hij er als Rus drie gouden plakken aan toe bij de Olympische Spelen van Sotsji. Hij kwam voor Rusland uit na onenigheid met de technische staf van de Zuid-Koreaanse shorttrackbond. Bij de Winterspelen in Pyeongchang ontbrak An, die ook nog achttien wereldtitels veroverde, vanwege de dopingschorsing van Rusland.