Shorttracksters beginnen foutloos aan WK in Seoul, Sjinkie Knegt naar halve finales 1500 meter

Als teammana­ger heeft Wout Droste bij GA Eagles grote schoenen om te vullen: ‘Ik overtref Adrie echt niet’

De positie van teammanager, daar had Go Ahead Eagles tientallen jaren geen omkijken naar. Totdat clubicoon Adrie Steenbergen in 2022 besloot het rustiger aan te gaan doen en er een vervanger moest komen. Dat werd oud-speler Wout Droste (33), die inmiddels al een paar maanden aan de gang is.