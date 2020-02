Shorttracksters de beste op aflossing, ook goud voor Schulting

De zege volgde kort nadat Schulting individueel al het goud had gepakt op de tweede 1500 meter. De Groningse had zaterdag op de 1000 meter, de afstand waarop ze olympisch en wereldkampioene is, nog genoegen moeten nemen met het brons. Schulting hield in de finale van de 1500 meter de Russische Sofia Prosvirnova en de Française Tifany Huot-Marchand achter zich. Selma Poutsma schaatste in de B-finale naar de derde plaats.

Itzhak de Laat, Melle van ‘t Wout, Daan Breeuwsma en Sven Roes eindigden op de aflossing bij de mannen als derde achter Zuid-Korea en Rusland. De Nederlanders hielden China achter zich.

Van Ruijven had ook al een medaille op zak toen ze voor de aflossingsfinale aantrad. Ze veroverde het brons op de 500 meter. In een spannende finale bleven de Canadese Kim Boutin (goud) en de Chinese Qu Chunyu Van Ruijven net voor. Bij de mannen was er verrassend brons voor Van ‘t Wout. Na bestudering van de videobeelden werd de Zuid-Koreaan Hwang Dae Heon uit de uitslag geschrapt en pakte Van ‘t Wout zijn eerste individuele wereldbekermedaille ooit.