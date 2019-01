Shorttracksters met overmacht Europees kampioen op aflossing

Istvan Bakx: ‘Niet gelukt om het gevoel van Belek te verzilve­ren’

17:02 Het gevoel na het trainingskamp in Belek was erg goed, maar na de 3-1 nederlaag in Kerkrade was dat gevoel even nergens meer te bekennen. ,,Zo zonde‘’, reageerde GA Eagles-middenvelder Istvan Bakx. ,,Dat gevoel hadden we vandaag moeten verzilveren.”