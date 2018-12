Shorttracksters Oranje pakken goud op relay

Fenomeen Ingebrigt­sen ook in Beekse Bergen klasse apart

12:12 De Noorse hardloper Jakob Ingebrigtsen heeft in Safaripark Beekse Bergen voor de derde keer op rij de Europese titel in het veldlopen veroverd. De pas 18-jarige atleet won het goud niet bij de senioren, maar in de juniorenwedstrijd over 6300 meter.