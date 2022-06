Siem de Jong (33) keert na zeventien jaar terug bij De Graafschap: ‘Ik wil hier presteren’

De Jong tekent bij de Doetinchemse club uit de Keuken Kampioen Divisie een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. De zesvoudig international komt transfervrij over van Heerenveen. ,,Er zijn natuurlijk veel mooie verhalen te vertellen over deze terugkeer, mij gaat het er vooral om dat ik samen met deze jonge spelersgroep wil presteren”, zegt De Jong op de clubsite. ,,Hier hoop ik met mijn ervaring aan bij te dragen. Ik ken de club en de mensen natuurlijk goed, dit voelt erg vertrouwd. Ik heb er zin in!”



Met De Jong, de oudere broer van Luuk die al wel in de hoofdmacht van De Graafschap voetbalde, halen de Superboeren een speler met een imposant cv binnen. De Jong speelde voor Ajax, PSV, Newcastle United, Sydney FC (Australië), FC Cincinatti in Amerika en voor Heerenveen. Met Ajax werd hij viermaal kampioen van Nederland en in 2012 en 2013 werd hij topscorer van de Amsterdamse club.

Tweede grote naam

Na Alexander Büttner is De Jong de tweede ‘grote naam’ die De Graafschap heeft aangetrokken. En ook de tweede speler met roots in Doetinchem. De Jong begon in de jeugdopleiding bij de Doetinchemse amateurclub DZC'68 en werd in 2001 ingelijfd door De Graafschap. Op 16-jarige leeftijd vertrok hij in 2005 naar Ajax, waar hij onder trainer Henk ten Cate in 2007 in de hoofdmacht debuteerde.

Sinds december 2020 speelde De Jong voor Heerenveen. In Friesland maakte hij in 46 duels vier doelpunten. ,,We zijn erg blij met zijn komst en dat hij uit voor ons heeft gekozen", zegt technisch manager Peter Bijvelds van De Graafschap.

