Silverstone op nieuwe kalender van MotoGP

Silverstone is sinds 2010 gastheer van de MotoGP. ,,We willen hier voor de lange termijn blijven en hebben samen met de circuitdirectie gewerkt om de toekomst van Silverstone in de MotoGP te garanderen.”

In de Formule 1 was het Britse circuit op 13 mei 1950 de gastheer van de allereerste grand prix die deel uitmaakte van het WK. Het contract van Silverstone in de Formule 1 loopt af dit jaar en is nog niet verlengd.