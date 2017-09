Simon Gerrans verkast naar BMC

,,We denken dat Simon van het begin tot het einde van het seizoen een belangrijke rol kan spelen'', zei ploegbaas Jim Ochowicz over de veelzijdige Australiër. Gerrans heeft op zijn erelijst onder meer Milaan-Sanremo (2012) en Luik-Bastenaken-Luik (2014) staan en etappezeges in de Giro, Tour en Vuelta. Ook won hij al vier keer de Tour Down Under.



,,Ik kijk uit naar de rol die ik krijg bij BMC'', zei Gerrans. ,,In de laatste periode van mijn carrière zie ik mezelf vooral als wegkapitein die zijn ervaring overdraagt.'' De Australiër moet ook als meesterknecht gaan dienen voor de kopmannen Porte en Greg Van Avermaet in de grote koersen.