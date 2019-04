Simon Kuper: Succes van Ajax komt niet uit de lucht vallen

Als Brit die in Leiden opgroeide ben ik fan van het Nederlandse voetbal, en tot voor kort had ik daar vaak spijt van. Ik woon in Parijs, en mijn kinderen zijn helaas voor Frankrijk. De laatste jaren vonden ze me zielig. Bij Frankrijk-Nederland in Parijs in 2017 ging ik al na de tweede Franse goal maar met mijn telefoon spelen, terwijl mijn kinderen meehosten met het tribunelied En wie niet springt, die is niet Frans.