Simon Yates onderstreept dominantie, Dumoulin verliest twaalf tellen

Door Thijs Zonneveld



Hoe hoger ze komen, hoe langzamer het gaat. De stijgingspercentages en de ijle lucht eisen hun tol. De vluchters van de dag worden een voor een ingelopen - ook al hebben ze een minuut of acht voorsprong gekregen onderweg. In de laatste kilometers controleert Mitchelton-Scott, de ploeg van Yates, de koers. Yates' knechten rijden zo hard dat ze veel andere favorieten in de problemen brengen. Fabio Aru moet lossen, en vlak daarna ook Chris Froome. De Brit verliest opnieuw tientallen seconden en moet lijdzaam toezien hoe de toptien van het klassement uit het zicht verdwijnt.



Tom Dumoulin houdt stand tot de laatste kilometer - als Domenico Pozzovivo aanvalt met de beste klimmers van de eerste Girohelft: Thibaut Pinot, Richard Carapaz, Esteban Chaves en Simon Yates. Die laatste versnelt pas in de laatste honderd meter. Het is meteen de beslissing. Ook na 212 kilometer en op 2135 meter hoogte is zijn sprint zo scherp dat je er een brood tegenaan kunt gooien en het gesneden terug krijgt.



Zijn overwinning brengt Yates nog steviger aan de leiding. Hij heeft nu 32 seconden voorsprong op zijn ploeggenoot Chaves; Dumoulin volgt op 45 seconden.



Morgen is de tweede rustdag in deze Giro.