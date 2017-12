Simon Yates slaat Tour over en kiest voor Giro

Video Tranen, teleurstelling en frustraties bij Yvette Broch

19:22 Yvette Broch baalde als nimmer te voren. Diep was de teleurstelling bij de international van Oranje na het pak slaag van Noorwegen (32-23) in de halve finale van het WK handbal. ,,Ik geloofde écht in een stunt. Wat erg is dit!'', zei Broch met betraande ogen.