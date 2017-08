Simona Halep lonkt naar titel en hoogste positie

Pliskova redde het eerder op zaterdag niet in de halve finales. De 25-jarige Tsjechische moest in twee sets haar meerdere erkennen in de Spaanse Garbiñe Muguruza, de nummer vier van de plaatsingslijst. De onttroonde titelhoudster stapte na nog geen tachtig minuten als verliezer de baan af: 6-3 6-2.



Pliskova leverde in de eerste game meteen al haar service in. Dat deed ze in de negende game opnieuw, waardoor Muguruza de eerste set op haar naam schreef. In de tweede set bleef de Spaanse tennisster de betere speelster, al had ze nog wel vijf matchpoints nodig om de partij te beslissen.