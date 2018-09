Simpele zege Serena Williams in 30ste 'Sister Act'

De dertigste versie van de 'Sister Act' was twintig jaar nadat Venus en Serena hun eerste duel op de tennisbaan uitvochten. Dit keer eindigde de zussenstrijd na een uur en tien minuten spelen. Het was pas de tweede keer dat Venus (38) en Serena (36) elkaar al in de eerste week van een Grand Slam troffen. Vaak komen ze elkaar pas tegen in de halve finales of in de eindstrijd.