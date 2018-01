Sinkeldam debuteert in strandrace Egmond

Sinkeldam rijdt in de winter wel eens een strandwedstrijd, maar aan de bekende race tussen Egmond aan Zee en de Pier in Velsen-Noord deed hij nog nooit mee. ,,Duidelijk is dat deze voormalig veldrijder goed overweg kan met de strandfiets en van plan is dit te laten zien in Egmond aan Zee'', aldus de organisatie.