Sinkeldam zat opgesloten in hotel: ‘Had zelfs geen moraal meer om te Netflixen’

Coronavi­rus kan Zonderland voor dilemma stellen: ‘Ben ik turner of arts?’

15:42 Als een van de laatste Nederlandse topsporters kwam Epke Zonderland nog in actie in deze sportarme tijden. Totdat de organisatie van de wereldbekerwedstrijd in Azerbeidzjan vrijdag de stekker eruit trok vanwege het coronavirus. ,,Heel apart”, vat de 33-jarige turner zijn week samen, met gevoel voor understatement.