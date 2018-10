Sintnicolaas moet onder het mes

Eelco Sintnicolaas ondergaat over twee weken een enkeloperatie. Daar hoopt de 31-jarige Apeldoornse meerkamper verlost te worden van een botsplinter in zijn rechterenkelgewricht, dat misschien wel de oorzaak is van zijn slepende blessure.

,,Ik ga er niet vanuit dat de operatie magisch zal zijn’’, reageert Sintnicolaas. ,,Dat alle problemen ineens verdwenen zijn, maar die botsplinter is niet eerder aangetroffen bij onderzoek. En zit er blijkbaar al wel heel lang tussen twee pezen. Het kan maar zo zijn dat de pijn in mijn enkel daar mee te maken heeft. Al zit de splinter aan de buitenkant van het gewricht en voel ik de meeste irritatie aan de binnenkant.’’

Second opinion

De Apeldoorner besloot deze dagen na een second opinion in Amsterdam tot de operatie. ,,Geen makkelijke beslissing, want het gaat veel tijd kosten. En ik had net mijn trainingen ingesteld zodat ik met mijn linkerbeen zou afzetten bij de springonderdelen. Maar ik wilde heel graag nog één keer kijken of we iets zouden vinden dat de pijn veroorzaakt. En toen kwam die splinter tevoorschijn.’’

Sintnicolaas testte zijn enkelgewricht door een verdoving nabij de splinter te laten zetten en daarna direct door te reizen naar Papendal voor een paar springoefeningen. ,,En dat ging eigenlijk best goed, ik kon redelijk pijnvrij springen en afzetten met rechts. Dat sterkt me in de gedachte dat de splinter dus wel pijn veroorzaakt.’’ Hij hoopt daarmee de frustratie van de onzekerheid mee weg te kunnen nemen. Al realiseert hij zich wel dat het herstel van de operatie niet kort zal zijn. ,,Dan ben je zo drie maanden verder. Ik ben met mijn vader nog langs Vince de Lange, mijn oude trainer geweest. Die weet toch het meeste van mij en mijn trainingsopbouw. Ik wilde advies over het opbouwen na een operatie. Terug naar de basis, weet ik nu. Helemaal opnieuw optrainen. Vince adviseerde me Tokio als uitgangspunt te nemen en vanaf 2020 terug te tellen naar nu. En dan te bekijken wat allemaal mogelijk is.’’

Götzis

Dat het indoorseizoen dat eind dit jaar alweer voor de deur staat veel te vroeg komt, beseft Sintnicolaas wel. ,,Ik richt me op het outdoorseizoen, zet Götzis in mei met potlood in mijn agenda. Daar wil ik naar toe werken. En alles wat ik meer mee kan pakken, is meegenomen. Ik heb stille hoop dat het allemaal meevalt en dat ik eerder fit ben. En wellicht een meerkamp indoor kan doen, door bijvoorbeeld de springonderdelen alsnog met links te doen en nu de werponderdelen te perfectioneren. Zo kan ik dan puntenverlies bij het springen compenseren. En dan nog kan ik hoge scores neerzetten.’’