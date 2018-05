VideoOranje is er niet in geslaagd wereldkampioen walking football te worden. In het Engelse Bristol legden de Nederlanders het af tegen de fysiek sterkere Engelsen en Schotten. De selectie, met onder anderen de oud-internationals Sjaak Swart, Kees Kist, Dick Schoenaker en Wim Rijsbergen, keert morgen met brons terug op Schiphol.

Oranje had vooraf maar één doel: wereldkampioen ‘wandelvoetbal’ worden. De selectie met oud-internationals werd aangevuld met vijf ‘gewone’ 65-plussers. Wout Jonker, Egbert van de Worp, Sjaak de Wit, André van der Ley en Peter Stolk wisten eind april een ticket naar het WK te bemachtigen tijdens een selectiedag in het Olympisch Stadion.

Op het Coombe Dingle Sports Complex van de Bristol University kwam Oranje goed uit de startblokken. De wedstrijden tegen Canada (3-2) en Gibraltar (3-0) werden gewonnen. Daarna ging het mis in de sleutelduels tegen Engeland (1-2) en Schotland (2-3).

De Britten speelden hard en lapten het verbod op rennen en fysiek contact geregeld aan hun laars. Tot grote frustratie van de Nederlanders verzuimde scheidsrechter in te grijpen.

Sjaak Swart had het geregeld aan de stok met de 'partijdige' Britse scheidsrechter.

In de wedstrijd tegen Engeland zag hij een loepzuiver doelpunt van Kees Kist aanvankelijk over het hoofd. Pas na raadpleging van amateurbeelden van het publiek, keurde hij het doelpunt alsnog goed. Nooit eerder in de geschiedenis van het officieuze WK walking football is een videoscheidsrechter geraadpleegd.

Aanvoerder Sjaak Swart noemde de arbitrage een grote schande. ,,Voetballend waren wij de beste. Maar met zo’n scheidsrechter kun je ook niet winnen.’’

Daarmee is gelijk de achilleshiel van het walking football blootgelegd. Internationaal zijn er geen uniforme regels en het niveau van de arbitrage blijft nog ver achter bij de groei van de sport.

Uiteindelijk speelde Nederland na winst op Wales om de derde plek tegen het nietige Gibraltar. Dat land werd overtuigend opzij gezet.

Sjaak Swart baalt tijdens het WK Walking Football in Bristol.

Spin off

Oranje deed voor het eerst mee aan het officieuze WK. Old Stars walking football, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, is in Nederland enorm in opmars. Zestien profclubs en 240 amateurverenigingen hebben inmiddels een eigen team.

Johan Annema, landelijk projectleider Old Stars bij het Nationaal Ouderenfonds, is ondanks het mislopen van de wereldtitel dik tevreden. ,,De grote winst is alle publiciteit rond dit WK. Dat is een enorme spin-off voor het walking football in Nederland.’’

Kees Kist kan tussen drie Engelsen geen vuist maken tijdens het WK Walking Football.