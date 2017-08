Sjaak Swart zingt weer 'Hand in hand kameraden'

Kiki Bertens lijkt nog niet klaar voor US Open

7:21 Een week voor de US Open heeft tennisster Kiki Bertens ook in New Haven een teleurstelling moeten incasseren. De 25-jarige Westlandse verloor in de eerste ronde van het Amerikaanse hardcourttoernooi van de Belgische qualifier Elise Mertens: 6-4 4-6 2-6.