Sjachtar kegelt Van Wolfswinkel en Van der Werff met FC Basel uit Europa League

Na twee minuten spelen zette Sjachtar al de toon. Op aangeven van smaakmaker Marlos zette Junior Moraes de kampioen uit Oekraïne op voorsprong: 1-0. De snelle openingstreffer legde FC Basel, waar Jasper van der Werff in de basis begon en Ricky van Wolfswinkel in de tweede helft inviel, direct vleugellam. De Zwitsers kwamen amper in het spel voor, alsof het gemis van toeschouwers de ploeg leek op te breken met voorzichtige keuzes en een gebrek aan creativiteit.

Twintig minuten later leek Taison, de grote man bij Sjachtar, de genadeklap al uit de delen, op aangeven van opnieuw Marlos: 2-0. FC Basel brak bij vlagen uit, nam doelman Andrij Pjatov onder vuur maar de routinier tussen de palen hield stand. Toch gaf Basel een signaal af dat het zeker nog niet gespeeld was ondanks het povere spel. Met een aansluitingstreffer had het nog kunnen spoken in de Veltins Arena, de thuishaven van Schalke 04.

Maar ook na rust bleef het eenrichtingsverkeer richting het doel van Djordje Nikolic, die niet altijd even sterk keepte. In de ultieme poging een aansluitingstreffer te forceren appelleerde Basel tweemaal voor hands. Bij de handsbal voor Dodo kwam Sjachtar nog goed weg. Enkele tellen later, Van Wolfswinkel was inmiddels ingevallen, versierde doelpuntenmaker Taison een strafschop, met protest van Nikolic tot gevolg. Hij vond dat arbiter Oliver de penalty aan de andere kant had moeten geven. Alan Patrick hield zijn hoofd koel en verzilverde het buitenkansje en besliste het duel definitief.

Volledig scherm De benutte strafschop van Alan Patrick. © EPA

Van Wolfswinkel

Vlak voor het eindsignaal schoot Dodo na een snelle uitbraak de 4-0 in de verre hoek. De VAR keek nog naar buitenspel, maar daar was geen sprake van. Stichtte FC Basel dan helemaal geen gevaar in de tweede helft? Jawel, Van Wolfswinkel mocht de eretreffer maken. De Nederlandse spits kent een horrorseizoen vanwege een aneurysma. Maar De Zwitsers dropen na een oorwassing af en Sjachtar treft in de halve finales Inter dat gisteren met 2-1 won van Bayer Leverkusen.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel na zijn eretreffer. © AFP