Sjarapova en Keys slaan Birmingham over

WK voetbal barst los met Rusland - Saoedi-Ara­bië

7:02 Rusland en Saoedi-Arabië van alle WK-landen laagst op FIFA-ranking Saoedi-Arabië staat 67ste, Rusland drie plaatsen lager Popster Robbie Williams en Russische operazangeres Aida Garifoellina in actie bij openingsceremonie Duel vindt plaats in het Loezjniki-stadion in Moskou