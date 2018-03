Sjarapova en Nederlandse coach Groeneveld uit elkaar

Maria Sjarapova heeft een einde gemaakt aan haar samenwerking met de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Dat maakte de Russische tennisster bekend een dag nadat ze al in de eerste ronde was uitgeschakeld op het toernooi van Indian Wells. Groeneveld was vier jaar de coach van Sjarapova.

,,Na vier succesvolle jaren vol uitdagingen wil ik Sven bedanken voor zijn ongelooflijke loyaliteit, zijn harde werken en vooral de vriendschap die we hebben opgebouwd die verder gaat dan onze professionele band'', schreef Sjarapova op haar website. ,,Hoewel we in overleg hebben besloten uit elkaar te gaan, ben ik ongelooflijk blij dat ik de afgelopen jaren met hem als leider van mijn team heb kunnen werken.''

Groeneveld werd in het najaar van 2013 de coach van de Russin, die toen de nummer vier van de wereld was. De jaren erna won ze zeven toernooien, inclusief Roland Garros. In maart 2016 werd bekend dat ze betrapt was op het gebruik van het kort daarvoor op de verboden lijst belande middel meldonium. Het leverde Sjarapova een schorsing van vijftien maanden op waarna ze pas afgelopen najaar weer een toernooi won, in Tianjin.