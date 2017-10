Sjarapova op dreef in Peking

Sjarapova had in de openingsronde revanche genomen op Anastasija Sevastova. De Letse schakelde haar vorige maand uit in de vierde ronde van de US Open.

De voormalige nummer één van de wereld kwam sinds haar optreden in New York niet meer in actie. Sjarapova, die in april van dit jaar haar rentree maakte na een dopingschorsing van vijftien maanden, stuit in Peking in de derde ronde mogelijk op Simona Halep. De Roemeense moet dan wel eerst afrekenen met Magdalena Rybarikova uit Slowakije.