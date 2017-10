Sjarapova schrijft in China eerste titel op haar naam sinds schorsing

,,Dit is een heel bijzondere overwinning voor mij, eentje die ik me altijd zal blijven herinneren'', zei Sjarapova. Een schorsing vanwege gebruik van meldonium had de Russin vijftien maanden aan de kant gehouden. Sjarapova, winnares van vijf grandslamtoernooien, maakte in april van dit jaar haar rentree. Haar prestaties waren sindsdien grillig. Zo strandde ze op de US Open, het enige grandslamtoernooi waarbij ze met een wildcard werd toegelaten, in de vierde ronde.



In de Chinese stad Tianjin mocht de Russin ook met een wildcard meedoen. Ze bereikte zonder setverlies de finale en maakte het in stijl af, door in twee sets te winnen. Het kostte Sjarapova wel grote moeite tegen de negentienjarige Sabalenka, die voor het eerst in de finale van een WTA-toernooi stond. In beide sets moest ze zich terugknokken van een flinke achterstand. De breaks vlogen over en weer, elf in totaal. In de tiebreak van de tweede set wist Sjarapova haar vierde matchpoint te verzilveren, waarna ze eindelijk weer een titel kon vieren, de 36e in haar carrière.