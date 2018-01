Sjarapova wacht kraker tegen Kerber na simpele zege op Sevastova

De Russin die het toernooi in 2008 won en in 2015 nog de finale bereikte, treft in de derde ronde de Duitse Angelique Kerber. De voormalige nummer één van de wereld versloeg de Kroatische Donna Vekic overtuigend met 6-4 6-1. Kerber won de Australian Open in 2016.



De als negende geplaatste Johanna Konta werd uitgeschakeld door de Amerikaanse Bernarda Pera. De Britse ging onderuit met 4-6 5-7.

Karolina Pliskova was al na 44 minuten klaar met de Beatriz Haddad Maia. De Braziliaanse wit in beide sets slechts ééń game te winnen tegen de als zesde geplaatste Tsjechische (6-1 6-1).